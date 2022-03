¿Cómo se prepara San Isidro para recibir al Lollapalooza?

Por otra parte, cabe aclarar que el Municipio no autorizó el cierre con fuegos artificiales.

Para facilitar la salida, se dispuso un refuerzo en la frecuencia de las líneas de colectivos, y el tren Mitre brindará un servicio extendido hasta las 2 de la madrugada de San Isidro hasta Retiro, que parará solamente en la estación Belgrano C.

Además, como parte de los preparativos del festival, el Municipio realizó evaluaciones de impacto acústico para garantizar que el ruido no exceda los límites permitidos. Las mediciones se hicieron en 6 puntos periféricos al Hipódromo local.