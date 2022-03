Juan Andreotti inauguró el Jardín 927, renovado integralmente por el Municipio de San Fernando

En tanto, la directora del establecimiento, Valeria Gómez, expresó: “Inmensamente feliz, era algo que veníamos esperando desde hace mucho tiempo, y se da como un regalo justo en este año tan particular donde cumplimos 25 años. Es un buen empujón porque venimos peleando siempre la calidad educativa y de esta manera sentimos que la igualdad que vamos a tener respecto a otros jardines queda más que expresado. Así que felices y agradecidas con esta gestión que siempre, de una manera u otra, nos dio ayuda”.

“Estamos muy contentos porque nos quedan 2 grandes obras a inaugurar del Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, la Técnica 1 de nuestro querido Delta, una gran obra, y el nuevo Jardín de Infantes N°934 de Villa Jardín, donde no existía ninguno. El Municipio lo construyó con fondos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación”, precisó la funcionaria, y finalizó: “Podemos hacerlas gracias al pago de las tasas por los vecinos de San Fernando. Las obras que se ven acá son lo mejor en lo que se puede invertir, la educación de nuestros hijos”, finalizó.