Valenzuela, entre los intendentes con mejor imagen según una encuesta sobre el conurbano

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, se encuentra entre los mejores mandatarios del Conurbano según una encuesta de la consultora CB. El mandatario, que obtuvo un diferencial positivo del 39,2%, dijo sobre el análisis que se publicó en varios matutinos el fin de semana: “Este resultado es por el trabajo y las mejoras que generamos en la vida de los vecinos y vecinas de Tres de Febrero a lo largo de los años. Pero esto no nos va a relajar”.

