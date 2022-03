Más de 15 mil personas corrieron por un Ituzaingó libre de violencia en la edición 2022 de la Maratón

Por su parte, Pérez destacó: “Trabajamos mucho para incluir a toda la familia, a los niños, a las niñas, a las personas con discapacidad, a todos los vecinos y vecinas. Lo que estamos viviendo hoy en Ituzaingó, en un clima de fiesta, de felicidad, por una causa tan justa, no es menor”.

Más de 15 mil personas participaron de la novena edición de la maratón “Corremos por más derechos y más igualdad”, organizada por el Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, que contó con la participación del intendente Alberto Descalzo; la ex senadora provincial Marta Pérez; y Marita Godoy Fava, del Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos.