La elección del peronismo de Tres de Febrero en recta final

Quedan dos semanas de intensa labor militante y de manifestaciones en donde no se descartan otras denuncias. Por lo pronto, gran parte de la militancia, enrolada en la candidatura de Alonso prefirió mostrar alegría con su apoyo presencial a una lista que hace un par de años se propuso trabajar por la unidad y tener en el 2023 nuevamente un intendente peronista.

Entre risas, abrazos y un clima de algarabía, los presentes destacaron el valor de su ”genuina militancia” ya que una de las listas, encabezada por Juan Debandi, que participará del comicio, esta denunciada de haber incluido alrededor de 600 fichas de afiliación en un padrón que el actual presidente de ese organismo (Hugo Omar Curto) dice desconocer y no haber autorizado.