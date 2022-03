Despidieron a las Voluntarias del Hospital de Hurlingham y se niegan a recibirlas

“Hemos enviado notas al intendente, al secretario de Salud y al director del Hospital, pero nadie se hizo cargo de nada”, manifestaron con preocupación y sentenciaron: “es muy triste lo que sucede , no solo no nos responden sino que nos ignoran”

Al querer retomar la labor que realizan desde hace más de 50 años, se encontraron con que sus puestos estaban ocupados. Por eso están denunciando que fueron relevadas de sus tareas y que no han recibido ningún tipo de explicación.

“Las Damas de Rosa” pidieron varias audiencias con las autoridades tras haber sido corridas del puesto que ejercen en el hospitalito desde su creación y no tuvieron respuesta.