Se tiró abajo del tren en Morón: Vive

“Me quiero morir, no quiero escuchar a nadie”, gritaba la mujer, mientras su hijo hablaba por teléfonos con familiares relatando la situación. Todo esto mientras policías, bomberos y personal de Trenes Argentinos intentaban rescatarla, lo que lograron después de negociar por varios minutos.

Ante la mirada de decenas de pasajeros, una mujer se tiró debajo de una formación del ferrocarril Sarmiento en la estación de Morón. Milagrosamente recibió heridas leves y por fortuna no se electrocutó con el tercer riel