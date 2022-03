Precios cuidados en ropa de marca: Cómo acceder al 30% de descuento con el programa Acción Moda del Gobierno

Detalló que “va a cubrir todo el espectro de niñas, niños, bebés, mujer, hombre, absolutamente completa”, que estará vigente al menos hasta fines de julio de este año, y que los montos no superarán el 30% del precio vigente en la temporada de invierno del 2021.

También Ginebra, Gola, Grisino, Jazmin Chebar, Juanita Jo, Key Byscaine, Kimeika, Las Pepas, Mancini, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Montagne, Naum, Old bridge, Paula Cahen D Anvers, Penguin, Sweet, Tannery, Taverniti, Ted Bodin, Tucci, UMA, Ver, Vitamina, Wanama, Yagmour, Mistral / Brooksfield, Magdalena Espósito, Levi’s y Rever Pass, entre otras.

Participan de este programa con al menos 15 prendas a precios rebajados, destacadas compañías de indumentaria como Pampero, 47 street, Ay not Dead, Ayrea, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Cardón, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Cibeles, Clara Ibarguren, Como quieres, Complot, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, Desiderata, Etam, Etiqueta Negra, Gepetto.