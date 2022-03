Piden el esclarecimiento de la muerte de un joven que apareció sin vida en una zanja

“Hasta no tener la autopsia, ver el video completo o las fotos de la Policía Científica, no voy a saber cómo murió mi hijo, si lo mataron o se cayó en la zanja y se ahogó”, expresó la madre de la víctima. “Necesito respuestas por parte del Estado”, agregó.

De manera desesperada, Carina pidió ser escuchada y dijo que aún no tuvo respuestas ni de posibles testigos ni tampoco de la Fiscalía N°23 de Malvinas Argentinas, conocida por acumular causas sin resolver.

“Soy una mamá que perdió a su hijo y no tengo respuesta de parte del Estado, correspondería que pueda acceder a las cámaras en la extensión horaria que mi hijo recorrió esa zona”, señaló.

Carina, la madre de Elías, envió un mensaje donde explicó que sobre la esquina donde fue encontrado el cuerpo hay un domo municipal, de donde se pudieron ver unas imágenes. “Me mostraron 14 segundos, sólo veo los pies, corre, se tropieza, no puedo entender”, manifestó.