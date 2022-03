La Orquesta Sinfónica Nacional brindó un concierto magnífico para más de 5 mil vecinos de San Fernando

Y Emilce, vecina de San Fernando, finalizó: “Me pareció un aporte muy grande para la cultura, me encanta la música clásica y que hayan traído a la sinfónica nacional es un lujo. Lo recomiendo. Estamos muy satisfechas”.

Alejandro, “quinta generación de sanfernandinos”, que concurrió con su esposa y amigos, opinó: “No pensábamos que habría tanta gente, pero fue un espectáculo que valió la pena. Sabíamos que esto no podía fallar, fue algo espectacular, y levanta el alma que es lo más importante”.

Los vecinos que asistieron a este espectáculo opinaron. Leonardo dijo: “Es muy emocionante, la verdad que no tengo afición a la clásica, pero conmueve. Celebramos que el Municipio haga estos eventos gratuitos y que los pongan al alcance de todos los vecinos”.

También estuvo presente la diputada nacional Alicia Aparicio, quien dijo: “Se necesitaba una noche como esta. Escuchar a la sinfónica es una alegría al alma. Me voy muy contenta porque las vecinas y vecinos de San Fernando estuvieron presentes; es un público hermoso que pudo disfrutar a la Orquesta Sinfónica Nacional que realmente emociona por su música y por la necesidad que tenemos de asistir a estos espectáculos, que estuvimos mucho tiempo sin poder disfrutarlos. Hoy es un día de alegría doble, porque San Fernando sigue teniendo alma de pueblo y poder disfrutar este concierto realmente fue una maravilla”.