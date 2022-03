Posse, Méndez, Correa y Valenzuela a la cabeza de los intendentes con mejor imagen

En lo que respecta a nuestra región, aparecen desfavorecidos por Clarín, con mayor imagen positiva que negativa pero lejos de los mejores considerados Lucas Ghi , de Morón; Mariel Fernández , de Moreno, y Mario Ishii , de José C. Paz, los tres del Frente de Todos.

Cuarta aparece la intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noelia Correa , quien a pesar de que la imagen positiva no es tan alta, 53,7%, sin dudas por el desconocimiento de su figura, compensa con la casi nula imagen negativa, 9,3%, lo que le da un diferencial similar al de sus pares intendentes de mejor consideración, 44,4%.

José C. Paz