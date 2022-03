Rodríguez: “El afiliado quiere un PJ que debata, que asista en momentos de necesidad, y que impulse a un compañero al frente del Municipio”

Finalmente, Máximo Rodríguez criticó al intendente Diego Valenzuela en su aspiración a convertirse en gobernador bonaerense: “Utiliza los recursos del distrito en sus pretensiones electorales, lo vemos en cartelería donde se promociona en distintos puntos de la provincia”. “Le pido que utilice los fondos para las necesidades que el distrito tiene pendiente, y también que no opine de la interna del Partido Justicialista, nombrando a candidatos en televisión e involucrándose en la interna, porque algunos compañeros se pueden volver a confundir, como pasó en el 2015, y lo vuelvan a apoyar”, expresó con ironía sobre la línea de Horacio Alonso.

El resultado de la interna dejará al ganador mejor posicionado para 2023, no obstante, entiende el ex concejal que “la PASO son un requisito a atravesar y estamos dispuesto a hacerlo”.