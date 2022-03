Julio Zamora visitó la empresa Metalsa en El Talar

“Recorrimos Metalsa, que es una empresa muy importante radicada en Tigre y brinda más de 1.100 puestos laborales. Es líder en todo lo que es autopartes y fabricación de chasis para las automotrices locales y externas. Conocimos los procesos productivos que se realizan, vimos mucha tecnología de punta, el armado de un nuevo sector que va a fabricar el chasis de una nueva camioneta pick up de primera línea, pronta a lanzarse en el mercado y en ese sentido creemos que va a generar más empleo en la zona que va a poder ser aprovechado por los vecinos del distrito”, destacó Zamora.

