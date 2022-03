La plataforma Alerta Tigre Global, clave para salvar a dos mujeres de un doble femicidio

El mensaje de una de las femeninas sometidas al servicio SMS de género de la plataforma Alerta Tigre Global alertó el hecho a las autoridades, originado sobre la calle Campos, entre Humboldt y Céspedes. Allí, el agresor había ingresado al domicilio de su ex pareja; la apuñaló a ella en el cuello y a su madre en la zona del torso y la cabeza.

