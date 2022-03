Whatsapp modificó el reenvío de mensajes: cómo podría afectarte el cambio

Quedará, entonces, la opción para realizar el proceso de manera manual. Cabe destacar que hasta el momento, la modificación mencionada está disponible en WhatsApp Beta para Android pero no así en Whatsapp web.

Con esta iniciativa, los usuarios continuarán con la herramienta de reenvío, sin embargo, habrá un límite en la cantidad de veces que se pueda realizar esta acción. Es decir, con esta actualización, una vez que un mensaje sea marcado como reenviado muchas veces, ya no podrá ser enviado a más de un grupo o chat individual por vez.