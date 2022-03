Reasumió en su sindicato: Carosio pide un 60% de aumento para los municipales de San Martín

“Es lamentable para todos los trabajadores municipales que no exista unidad sindical, estar desunido es hacerle un juego al intendente”, exclamó Carosio, poniendo la crítica sobre los referentes pertenecientes al gremio de la calle Salguero por la actual disgregación.

José María Carosio dijo que seguirá al frente del gremio que inició actividades en el año 2012, al momento que rechazó, dijo, un ofrecimiento de Rubén ‘Cholo’ García, titular de la FESIMUBO -Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses- para ocupar un cargo en ese organismo. “Hay que darle lugar a la renovación, y yo ya con 66 años no estoy en condiciones”, manifestó el dirigente, quien anheló por la unidad sindical en San Martín, actualmente con 4 gremios que representan a los municipales.

“Nosotros anunciamos movilizaciones y medidas de fuerza si no se cumplen las metas fijadas por la comisión directiva”, tanto del sindicato que conduce, como también el de personal jerárquico. “Si nos niegan el aumento y nos imponen un 40%, obvio que habrá protestas y quite de colaboración”, exclamó.

60 por ciento de incremento salarial, cifra que parece inviable dado que el Municipio incrementó las tasas en un 40 por ciento en promedio, sin embargo, Carosio consideró: “Somos uno de los distritos que más recauda en la provincia, con alta cobrabilidad impositiva, mientras que es una miseria lo que cobran los trabajadores”. Además, aseguró que reclamarán una clausula de revisión en el mes de junio a través de comisión paritaria -COPIAR-, al momento que pidió no discutir salarios con funcionarios “que no representan en nada al Departamento Ejecutivo”.