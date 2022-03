En Corrientes, tras los incendios forestales, se implementará un programa municipal de Escobar

La Municipalidad de Escobar y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación acordaron, junto a instituciones especializadas, replicar el programa municipal “Biocorredores”, de Escobar Sostenible, para desarrollar un Plan de Restauración del Iberá, basado en el fortalecimiento de las plantas nativas in situ.

