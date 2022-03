La Municipalidad de Escobar organiza una variada agenda cultural para este fin de semana y actividades por el Mes de la Mujer

Por último, el Teatro Seminari cuenta con una variada cartelera de espectáculos. Esta noche, a las 20 horas, se presentará en la Sala B el unipersonal de stand up “Humor a la Petraca” de Mariana Petracca. A su vez, la banda de cumbia LoPeLoBa festejará sus siete años de trayectoria con Grupo Play y Yerba Brava como invitados, a las 21 horas, mientras que el sábado habrá un show de la cantante de tangos Adriana Varela, acompañada por un trío de piano, guitarra y bandoneón. Las entradas para todos los espectáculos pueden adquirirse en la web www.teatroseminari.gob.ar o presencialmente en la boletería ubicada en Mitre 451, Belén de Escobar.

