La militancia celebró el Día de la Mujer en Tres de Febrero

La política no estuvo ajena en el evento, cabe recordar que el próximo 27 de marzo el peronismo de Tres de Febrero deberá optar entre tres listas. Hecho electoral inédito después de décadas. Y es la Mesa Peronista quién lleva a su conductor Horacio Alonso, como uno de los candidatos a presidir el Consejo Partidario. El dirigente destacó el trabajo femenino y las instó a seguir la lucha para conseguir más derechos. Acto seguido aprovechó la ocasión para hablar del inminente acto eleccionario “Queremos que vuelva la democracia interna al peronismo de Tres de Febrero. Ahora sí van a ser las afiliadas y los afiliados los que eligen la conducción” –dijo- “Se terminó la etapa en la que unos pocos decidían por todos y generalmente en beneficio propio. Ahora la inmensa mayoría va a resolver quién conduce al peronismo y le va a demostrar a los que siguen comprometidos con política de circulo, con prácticas repudiables, cuantos pares son tres botas; por que la militancia se puso de pie y la militancia está en la lista de la Mesa Peronista de Tres de Febrero.”

This site is protected by wp-copyrightpro.com