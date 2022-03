Buscan a la “viuda negra” de Tinder: Sedujo y mantuvo drogado a un hombre por tres días para desvalijarle la casa

La droga lo dejó inconsciente hasta el día domingo, cuando fue encontrado por sus familiares, que se habían preocupado porque no respondía llamadas ni mensajes. Hasta el momento, la policía no logró dar con el paradero de la “viuda negra” y se desconoce si tuvo más víctimas.

Al hombre la cayó simpática la morocha y sin vueltas la invitó a pasar la noche. No le pareció sospechoso que ella aceptara ir a su casa, y a las 22 horas llegó su visita especial.

En el partido bonaerense de Moreno, un hombre denunció haber sido víctima de robo. El hecho no sería extraño sino más bien la metolodogía, una desconocida lo había seducido tres días antes y le había desvalijado la casa.