Noe Correa visitó la EP N°7 de Ing. Pablo Nogués

Se trabaja en la ampliación del establecimiento con cuatro aulas nuevas. El objetivo es generar mejores condiciones teniendo en cuenta el crecimiento de la matrícula en la escuela. El trabajo se lleva a cabo en conjunto entre Consejo Escolar y municipio.

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, visitó la Escuela Primaria N° 7 de la ciudad de Ing. Pablo Nogués, institución en la cual se trabaja en la ampliación con la creación de cuatro aulas nuevas (dos en una primera etapa y dos en la segunda).

La jefa comunal afirmó: “Es necesario que cada vez tengan más espacio por la matrícula que está aumentando mucho. Es muy lindo ver a los niños en esta normalidad después de dos años de pandemia. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando y tener los establecimientos en condiciones como los chicos se merecen”.

Este tipo de trabajos se realizan en distintas instituciones educativas del distrito, gracias al trabajo entre el Consejo Escolar y la Subsecretaría de Educación del municipio de Malvinas Argentinas.

“En tan solo seis años de gestión que venimos llevando adelante junto a Leo (Nardini) es impresionante y me siento muy orgullosa de todos los trabajos que se vienen realizando en las escuelas. Es hermoso hoy poder discutir porque falta algún aparato electrónico en una escuela y no estar renegando porque los chicos no tienen puertas en los baños”, finalizó Noe Correa.