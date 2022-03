Ómicron: ¿Cómo diferenciar esta variante del covid de una gripe o un resfrío?

Finalmente, los síntomas de la variante Ómicron pueden variar entre personas vacunadas frente al covid-19 y las que no lo están. La diferencia con otras cepas es que los contagiados no pierden el sentido del gusto o el olfato, y un porcentaje menor ha manifestado sufrir episodios de sudores nocturnos.

Esto no sería problema si no fuese que atravesamos por estos días la sexta ola de coronavirus, con predominancia de la variante Ómicron -o B.1.1.529- cuya principal característica es una mayor transmisibilidad y escape a la inmunidad, ya que cuenta con 50 mutaciones del virus original.