Debandi: “Se abre una nueva etapa en el Partido Justicialista de Tres de Febrero”

En una plaza colmada de militancia, la Lista 4-Peronismo de Todxs que encabeza Juan Debandi, dio inicio a la campaña por la disputa electoral para conducir el Partido Justicialista.

El Candidato a presidente Juan Debandi, anunció que “Se abre una nueva etapa en el Partido Justicialista de Tres de Febrero” y argumentó “Porque hay un conjunto importante, tal vez mayoritario, del peronismo y el campo popular que se ha congregado en esta lista pero que pretende construir algo mucho más grande”.

En un sábado nublado en el que la inestabilidad del clima no aplacó los ánimos de la multitud que se citó en la Plaza Perón de la localidad de Caseros, el referente de más renombre del Frente de Todxs a nivel local definió que el espacio que conforma la Lista que encabeza “es inter generacional, construido por todos los peronistas y las peronistas que tenemos la voluntad de militar para mejorar la vida de nuestro pueblo”.

En ese sentido, aseguró que “los jóvenes del peronismo de Tres de Febrero, hemos estado acompañando con códigos y lealtad la historia y el presente del peronismo y agregó: ¡No tiren a los jóvenes por la ventana, porque con el afán de decir que tiramos viejos por la ventana muchas veces, en realidad, quieren seguir escondiendo a los jóvenes para que no puedan ser artífices de su propio destino y Perón, Eva, Néstor y Cristina nos involucraron en la política” .

La multitud que colmó la plaza Juan Domingo Perón de la localidad de Caseros pudo escuchar en directo fuertes definiciones políticas también de algunos y algunas integrantes de la lista que contiene gran diversidad de generaciones y organizaciones sociales.

El encargado de abrir fue Eduardo Márquez: “discutimos y salimos a caminar, a buscar a los afiliados y a las afiliadas porque necesitamos recuperar el Frente de Todxs, construir nuevas mayorías con los viejos compañeros y de los nuevos compañeros”.

A continuación, Norma Gutiérrez dijo enfáticamente que es “una convencida del trasvasamiento generacional sin tirar viejos por la ventana” y aclaró “para nosotros, con nuestra experiencia y con nuestras lealtades, acompañar a los pibes en este camino nos llena de mucho orgullo y por eso le dije sí Juan”.

Luego, Jorge Pico expresó una definición que el público presente aplaudió: “el peronismo fue el hecho maldito de la Argentina burguesa del siglo 20; y el kirchnerismo es el hecho maldito de la Argentina burguesa del siglo 21; entonces yo soy peronista y kirchnerista. ¿Por qué le dije que sí a Juan? Porque para mí Juancito Debandi representa el peronismo del trabajo y la honestidad, y eso -esa trayectoria intachable que él tiene en el peronismo- es lo que a mí me impulsó a decir sí Juancito, voy a estar ahí con todos ustedes”.

Por su parte, Ana Luz Balor señaló que “el factor fundamental de esta lista tiene que ver con la gran amplitud, con la gran cantidad de sectores que la integran, me parece que eso es una construcción colectiva, que es gracias a todos y todas, pero fundamentalmente es gracias a la gran labor y convocatoria que ha hecho nuestro candidato a presidente que es Juan Debandi.”

También, el histórico referente peronista de la primera sección electoral Máximo Rodríguez, candidato y apoderado de la Lista 4-Peronismo de Todxs, contó que “Cuando elegimos el nombre Peronismo de Todxs, no pensamos nada más que un título de una lista, es realmente lo que queremos hacer.” y propuso “que el 28 (de marzo, después de las elecciones internas) la puerta del partido esté permanentemente abierta, que las afiliaciones que tanto comentario tomaron en estos tiempos sigan abiertas todos los días”.

La concejala y candidata a Vicepresidenta Lis Díaz quien habló antes del cierre que realizó Debandi dijó “La responsabilidad de ser peronista es sentir el dolor ajeno como si fuese propio, y en la historia siempre el peronismo ha sido la esperanza de nuestro pueblo. Nos debíamos este debate, porque necesitamos que el partido, esa herramienta que nos dieron Evita y Perón sea la herramienta que se aggiorna, que tenga un recambio, pero sobre todo que interprete las necesidades de las mujeres, de las diversidades, de los trabajadores y de los humildes” y sintetizó el espíritu de la propuesta: “que sea un partido amplio, un partido diverso”.

Por último, Debandi, subrayó dirigiéndose a toda la militancia que lo acompañaba “que esta interna no nos distraiga de lo importante y que no nos corra el eje, no olvidemos nunca que militamos en el peronismo para mejorar la vida de nuestro pueblo. Nos preocupa más la externa que la interna, nos preocupan los vecinos y vecinas que pasan hambre, los que no pueden resolver sus problemas cotidianos y los que no tienen un estado municipal cerca”.

Son pocos los distritos en los que el Partido Justicialista afrontará elecciones internas y Tres de Febrero es el único que presenta tres espacios distintos.