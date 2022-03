Vicente López promueve la educación pública de calidad con la pedagogía Montessori

Las aulas se caracterizan por tener un orden particular, en el que cada elemento contribuye al desarrollo de los niños. Las maestras se capacitan año a año para proponer nuevas actividades y acompañar a los alumnos para que socialicen y aprendan valores como el respeto y la solidaridad. Además, los chicos tienen clases en inglés, robótica y programación desde el primer día.

This site is protected by wp-copyrightpro.com