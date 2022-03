Valenzuela se acerca al campo de la mano de Expoagro

Finalmente, estuvo en el espacio de Cestari, una pujante empresa familiar bonaerense de la localidad de Colón que fabrica tolvas; y en Ipesa, pionero en la fabricación de silobolsas y originaria de Ciudadela, Tres de Febrero. Allí se encontró con Mariano Klas, su dueño, con quien charlaron sobre los orígenes del proyecto: “Vieron la necesidad de encontrar una forma para conservar el pasto, que es el alimento para el ganado, sobre todo en invierno cuando no crece mucho. Luego se les ocurrió almacenar granos y así crearon un producto que ha cambiado la historia para los productores agrícolas. Hoy son una empresa que no para de crecer y representan un orgullo para nuestro municipio y el país”, detalló el Intendente.

Valenzuela participó de la cena de lanzamiento en el hotel Colonial con funcionarios, profesionales y empresarios, entre ellos el intendente de San Nicolás Manuel Passaglia y el ministro de Agricultura Julian Domínguez. En la recorrida por la feria, que se realiza en el autódromo local, se expresó sobre la actualidad del sector, los obstáculos a los que se deben enfrentar y la situación general de la Argentina. “Es admirable la innovación y la cultura del trabajo que se respira en este lugar. Todos tienen muchas expectativas a pesar de que las cosas no andan bien en el país a nivel económico por la inflación, el dólar, el gran peso de los impuestos y las retenciones”, comentó. Además, destacó: “Este es un sector que invierte, que empuja siempre, que produce y crea trabajo. El conurbano debe mirar mucho más al interior y viceversa, debemos trabajar juntos para poner de pie a la provincia y al país”.