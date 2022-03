Guardar el ticket de compras junto a los alimentos podría ser peligroso: Enterate por qué

Por tales motivos, se aconseja no mezclar los papeles de comprar con comida, ni tampoco conservarlos en el bolso, o en el auto como suele ocurrir. Sobre todo porque en contacto con el calor, se vuelven más tóxicos.

Científicos del Instituto de Investigación Biosanitaria y el Hospital San Cecilio, de la Universidad de París V Descartes; del Hospital Necker Enfants Malades de París y la National Schook of Públic Health de Río de Janeiro, Brasil; analizaron los elementos.

Lo menos aconsejable es que permanezcan por mucho tiempo junto a frutas, verduras o carnes, ya que en caso de no lavarlas o cocinarlas correctamente, estaríamos ingiriendo componentes nocivos para el organismo.