Massa sobre el acuerdo con el FMI: “A través del diálogo debemos buscar consensos para darle una solución a los argentinos”

En declaraciones radiales, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, indicó sobre el tratamiento del acuerdo con el FMI, que se está llevando en el Congreso de la Nación, que “estamos dialogando con todas las fuerzas políticas del parlamento buscando una herramienta que le de a la Argentina, no solo al Gobierno, un instrumento para no caer en default”.

