Grupos de Whatsapp: Se viene una de las herramientas más útiles y esperadas por los usuarios

Aunque está en pleno desarrollo, y no hay una imagen final de cómo se verá el sondeo en el chat, se puede observar la posibilidad de redactar una pregunta y el próximo paso sería añadir las opciones disponibles.

Por eso, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta, ex Facebook, está a punto de lanzar en sus versiones para Android e iOS, la posibilidad de crear encuestas dentro de los mismos grupos, es decir, sin necesidad de recurrir a webs o apps externas.

Ya sea por tema laboral, cuestiones escolares, juntada de amigos o pasar las Fiestas en familia, siempre hay conflictos a la hora de coordinar. Al no haber un orden establecido para hablar, se genera un debate interminable en el que todos se pisan y tardan más tiempo del requerido en llegar a un acuerdo.