Juan Andreotti inauguró la renovada Escuela Primaria N°38 y Secundaria N°17

Y Andrea Zuritta, la Directora de la Primaria N°38, agregó: “Estoy extasiada de felicidad; es inevitable que me emocione viendo lo que cambió este escuela que era oscura y lúgubre; las caras radiantes de los chicos, la comunidad feliz y las maestras súper contentas. Agradezco a la docente Verónica Roca y reconozco su trabajo y esfuerzo para gestionar con el Municipio y el Intendente Andreotti el proyecto para poner en valor la escuela y también el valor humano. Hoy los maestros tienen un espacio mucho más lindo donde trabajar y desarrollar sus proyectos pedagógicos con más facilidad en otros espacios,. La verdad que estamos súper agradecidos y contentos”.

En tanto, la Concejal Eva Andreotti agregó: “Es un día de alegría para toda la comunidad de Villa Hall y la comunidad educativa de la zona: vinieron ex alumnos a ver cómo está el colegio que es de primera calidad”.