Soledad Martínez: “Seguimos incorporando tecnología para combatir el delito y proteger al vecino”

Punto Seguro es una herramienta de atención inmediata al vecino ante cualquier emergencia en la vía pública, comunicándose de forma directa con el Centro de Comando y Control Ciudadano de Vicente López. De esta manera, los equipos de Patrulla Municipal, SAME, Defensa Civil y Bomberos podrán asistirlos de forma rápida y eficaz.

