Julio Zamora inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº19 en Troncos del Talar

Por su parte, Alberto Sileoni expresó: “Quiero destacar la mirada atenta y sensible de este Municipio y del intendente Julio Zamora respecto de la educación. Estas obras son el vivo reflejo de unos Estados municipal y provincial comprometidos, que trabajan en conjunto. Luego de tanto desasosiego producto de una pandemia tan dolorosa, la educación es un puente no solo hacia el conocimiento, sino hacia la vincularidad”.

En Troncos del Talar, el intendente Julio Zamora junto al director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, inauguraron el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº19, nombrada “Jorge Eduardo López Héroe de Malvinas” en homenaje a un ex soldado de Tigre caído en combate. El establecimiento de más de 2.500 m2 está ubicado entre las calles Almirante Brown y José C. Paz y albergará a más de 1.500 alumnos y alumnas, que podrán finalizar sus estudios con orientación en comunicación y turismo, guiados por 90 docentes.