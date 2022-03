Comunicado de la Municipalidad de Escobar ante el relevamiento del comisario de Garín

El ahora ex comisario de la Comisaría 3ra. de Garín fue desplazado de manera provisoria, de acuerdo al protocolo administrativo obligatorio. En su reemplazo, fue designado el Comisario Oscar Eugenio Martínez, de 48 años, un hombre muy experimentado con 30 años de carrera como policía, quien ya desempeñó el cargo en el partido de José C. Paz y en otros distritos, haciendo suplencias ante licencias de titulares de comisarías.

Por su parte, Nicolás Serruya afirmó: “Nuestra gestión se vincula con el vecino permanentemente. Frente a la toma de conocimiento de una presunta irregularidad de estas características, tomamos cartas en el asunto articulando con el Jefe de Policía, Rodolfo Sastre. Se trata de una decisión que la Municipalidad toma a los efectos de no permitir que estas situaciones ocurran y que se esclarezcan como los vecinos y vecinas se merecen”.