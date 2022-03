¿Nuestros ojos nos mienten?: mirá el experimento que pone a prueba a los usuarios de TikTok

Entonces, ¿cuál es el truco? Jackson aísla el color rojo y demuestra que la imagen no tiene tonalidad alguna. “Es tu cerebro trabajando horas extras para que lo veas rojo”, explica. Como el video fue un éxito rotundo, Jackson decidió poner a prueba a sus seguidores con una segunda parte del experimento. Ahora el color que cambia a gris es el amarillo, pero los usuarios siguen viendo el primer color.

“Te voy a convencer de que tus ojos te mienten. Los colores siguen siendo los mismos, pese a que el tono del rojo debería haber cambiado”, asegura y agrega: “Puedo asegurar que ya no hay color rojo”.