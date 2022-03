La causa fue caratulada como “Tentativa de robo calificado por el uso de arma y homicidio” y quedó a cargo del fiscal Daniel Moccia, de la Unidad Funcional N° 23 de Malvinas Argentinas, quien dispuso no detener a la oficial por haber opinado que actuó en legítima defensa.

Tras intervenido quirúrgicamente, el individuo de 41 años, perdió la vida este sábado. A raíz de esto, autoridades de la Estación de Policía de José C. Paz investigan lo ocurrido para saber si no se trata de un caso de gatillo fácil.

Una mujer que se desempeña como policía en la Comuna N°12 de Capital Federal, mató a un delincuente cuando intentó robarle en José C. Paz. Posteriormente, se comprobó que el ladrón no portaba armas.

José C. Paz: Intentó asaltar a una mujer policía y lo mató de un disparo

José C. Paz