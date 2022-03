Empresa argentina busca empleados: Cómo postularse para ganar más de $200.000 mensuales

Quienes quieran postularse podrán hacerlo enviando un CV al correo [email protected] , o ingresando a la sección Carreras del sitio web, seleccionar la vacante a cubrir donde se detallan los requerimientos, y luego la opción en color naranja “Apply for this job”

Según el sitio Glassdoor, que recopila información de ex y actuales empleados de diferentes empresas, se estima que un desarrollador de aplicaciones móviles con conocimientos en el sistema operativo Android, gana entre $119.000 y $219.000 al mes, con salarios que tienden a ser de los más altos en todo el mundo.

Patagonian, una firma nacional que se dedica al desarrollo de aplicación móviles y de sitios web para empresas, abrió vacantes para diversos puestos relacionados a la industria de la tecnología de la información (IT), con sueldos de tres cifras.