“Ya no hablamos de barones del conurbano”, dijo Noe Correa en la apertura de sesiones de Malvinas

Para culminar su discurso, Noe Correa se dirigió directamente a los vecinos y vecinas: “Malvinas va ser el lugar donde te sientas orgulloso de vivir, y hacia allá vamos. Estamos cerca. Les pido a las familias que me acompañen”. “Para transformar nuestro lugar va haber un municipio, una intendenta que va a trabajar sin descanso, con esfuerzo, con esperanza y con todos los que quieran caminar codo a codo, con el horizonte de que los malvinenses vivamos cada día un poco mejor”, concluyó.

La cultura tuvo su momento a través del espacio de la Casa Cultura y Arte, que cada vez recibe a más artistas locales, dándoles un lugar de pertenencia. Malvinas Argentinas ya cuenta con una compañía de danzas propia y una orquesta municipal. Se ha logrado que “la cultura no se detenga. Llevamos adelante diversas propuestas recreativas y espectáculos de calidad, siempre gratuitas para todos nuestros vecinos y nuestras vecinas”.

Con vista a los dos años de pandemia, la intendenta subrayó el rol de los Parques Industriales como generadores de empleo, que hicieron que el municipio malvinense, “sea el único en el Conurbano donde el empleo registrado del sector privado no ha dejado de crecer. Nuestros Parques Industriales recibieron a 42 nuevas firmas”, comentó.

La jefa comunal abrió su discurso refiriéndose a Malvinas Argentinas como “el lugar de la familia”. “Ya no hablamos de ‘barones del conurbano’, hablamos de una gestión que reconoce, acompaña, dignifica y empodera a las mujeres”, dijo. Luego, destacó que la mirada del país y de la provincia de Buenos Aires se posaron en el distrito gracias al “reconocimiento al esfuerzo y la gran gestión que llevó adelante nuestro actual ministro (Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires) Leo Nardini”. También, agradeció a la persona que la formó en su carrera política y de militancia, “el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores provinciales, Luis Omar Vivona”, quien se encontraba en el recinto.

