En Tres de Febrero, Libres del Sur consulta a los vecinos sobre el acuerdo con el FMI

La situación de los barrios es crítica, consideró Ofelia Góngora, referente de Libres del Sur en Tres de Febrero. “Hay muchos barrios carenciados en los cuales el municipio no está presente, y dónde en este último tiempo aumentó la cantidad de vecinos que se acercan a buscar alimentos a los comedores populares”, contó.

El dirigente no cree en la versión de que Argentina se quede “afuera del mundo” al no acordar con el organismo, “sí, con problemas con el mismo sector financiero que ahora presiona”. “Por el default de 2001 se pudo priorizar el crecimiento de la economía argentina, y así se salió del infierno”, entiende Mauro López, a pesar de un contexto actual de “decadencia estabilizada, donde cualquier ingreso se diluye por la inflación”.