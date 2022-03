Se inauguró el Jardín Maternal Municipal de Villa Jardín en San Fernando

El Intendente Juan Andreotti junto al Viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, el ex Ministro de Desarrollo Social y hoy Diputado Nacional Daniel Arroyo, la Concejal Eva Andreotti y otras autoridades, destacó: “Estas obras son fundamentales; estamos convencidos que el camino es la educación, y la única manera de poder transitarlo es teniendo edificios y aulas dignas. Trabajando en conjunto con Nación y Provincia es mucho más fácil”.

