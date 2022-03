Con una fuerte reivindicación del Estado, Federico Achával abrió las sesiones del Concejo Deliberante

Por último, el intendente se refirió a obras en materias de Educación. “Gracias al trabajo en conjunto y articulado con el gobernador Axel Kicillof, ya se encuentran en ejecución los trabajos de once nuevos establecimientos”, adelantó. “No son promesas ni anuncios vacíos. Creemos firmemente en la educación pública”, exclamó.

“Desde el Municipio también tomamos la decisión de invertir en un anillo perimetral de lector de patentes, que nos ha permitido no solo trabajar en prevención sino aportar pruebas a la Justicia”, sostuvo.

“Tenemos la certeza desde la gestión de que la política es la herramienta más importante para la transformación social, y es la que hoy nos tiene acá con la firme convicción de que no vamos a bajar los brazos porque tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo”, manifestó.

“Nos tocaron tiempos muy complejos, extraordinarios e imprevisibles, pero también tenemos la certeza por haberlo vivido, que somos un pueblo solidario, que frente a la adversidad no mira de costado”, comenzó expresando el intendente y destacó la labor de los trabajadores de la salud del Municipio.