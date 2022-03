Economía Social: finalizó la tercera edición de la Escuela de Verano para Emprendedores de Escobar

Quienes no estén registrados, tengan un emprendimiento en marcha y vivan en el partido de Escobar, pueden hacerlo en la Dirección de Economía Social (Av. 25 de Mayo 459, Belén de Escobar) o en el Centro Cívico de Garín (Boulevard Presidente Perón 1163) de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

This site is protected by wp-copyrightpro.com