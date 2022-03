Presentación del programa “Familias Solidarias” en Malvinas Argentinas

El proceso de entrevistas para aquellas familias que quieran formar parte del programa, lo realiza el equipo interdisciplinario de profesionales del Servicio Local de Malvinas Argentinas, tras una convocatoria pública y municipal. “El proceso es exhaustivo, porque es el que va a determinar la capacidad y el compromiso de cada familia para poder cuidar al niño de manera transitoria, ya que no se trata de adopción”, explicó la funcionaria. “Mientras el niño se encuentre con la familia de resguardo, junto al Servicio Local estaremos trabajando con la familia de origen del niño, como así también con el niño, para poder lograr la revinculación”, finalizó Elizabeth Farese.

Las “Familias Solidarias” acobijarán a estos niños solo de manera transitoria mientras no puedan permanecer bajo el cuidado de su familia de origen y/o adultos responsables. “Los niños pueden estar con la familia de abrigo durante dos días o hasta ciento ochenta días, que es el tiempo máximo que puede durar la medida de protección”, especificó Farese.