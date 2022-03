El organismo regulador del país vecino no tiene “en su base de información antecedentes de registros ni ingresos al país de los mencionados productos”, y además, los mencionados edulcorantes “carecen de registros de establecimiento y de producto”.

Alerta ANMAT: Prohibieron snacks, un aceite de oliva y edulcorantes ¿Qué marcas no comprar?