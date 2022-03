Furcio mediante, Mario Ishii abrió las sesiones del Concejo Deliberante

En su discurso de apertura ante los concejales de José C. Paz, el jefe comunal enumeró cuestiones relacionadas a la política y a la administración pública del distrito. Se refirió a la gira que realizó junto a Alberto Fernández por Rusia y China. Y lo que se convirtió en viral, confundió a Ucrania con Croacia, en el contexto que pidió un minuto de silencio por los muertos de la guerra.



“Antes de empezar a hablar quisiera pedirles un minuto de silencio, en búsqueda de la paz, y por los caídos en este momento en Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia”, expresó Mario Ishii al iniciar su discurso.

“En un mundo que está detrás de una guerra, que en esta época pensaba que no iba a estar más. En el siglo XX tuvimos varias. Tuvimos Afganistán, Libia. No fueron menores que esta, pero de ninguna manera pueden costar vidas decisiones de algún dirigente. Estoy totalmente en desacuerdo con las guerras. Citaría a la paz”, manifestó, no obstante, dichos conflictos bélicos tuvieron lugar en este siglo.

En tanto, el alcalde se refirió a su visita al país presidido por Vladimir Putin, durante la última gira del jefe de Estado Alberto Fernández. Indicó que nada tiene que ver esto con la guerra y remarcó que la empresa de transportes rusa Kamaz se instalará en el parque industrial de José C. Paz.

Asimismo, Ishii afirmó que durante su gira con el presidente por China, se abrió la posibilidad de nuevas inversiones en el distrito. En este sentido hizo mención a la ruta de la seda, a frigoríficos chinos y a empresas relacionadas con automóviles eléctricos.

En otro orden, el intendente paceño destacó el trabajo del personal de salud del Municipio para la gestión de la pandemia durante el 2021.

Finalmente, remarcó que se han llevado a cabo convenios con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que esto permitió la realización de 800 cuadras de asfalto, y que para este 2022 hay presupuestadas 1200.