Vivir en la provincia: Se resiste al robo de su bici, le gatillan y no sale la bala

“Son menores que andan en moto, no llegan a los 15 años, roban bicicletas todos los días”, denuncia en contacto con SM Noticias un vecino del barrio, que vive con miedo.

Dos motochorros, a cara descubierta, lo interceptaron y a punta de pistola intentaron hacerse robarle lo que se cree la bicicleta y objetos de valor. La víctima se resistió por lo que recibió varios golpes que lo dejaron tumbado en el piso. No conformes con eso, el más joven de los asaltantes le gatilló dos veces, con la fortuna de que el arma no se disparó.

Ocurrió días atrás en José León Suárez, pero según los vecinos, pasa todos los días en manos de lacras, menores de edad, que se mueven impunes en un territorio al que no llega la presencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, responsable de la seguridad ciudadana.

