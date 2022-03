Elecciones internas del PJ: Horacio Alonso denuncia irregularidades en el padrón de Tres de Febrero

“Pretendemos hacer una advertencia a la Junta de que no es clara la herramienta que vamos a usar en las elecciones”, dijo la abogada Curcio, y agregó que “no tenemos datos de domicilios de los nuevos afiliados, para saber si las personas son de Tres de Febrero, ni fecha de afiliación, lo que permite saber si tienen la antigüedad necesaria para ser candidatos”, dado que los nuevos incorporados forman parte de la lista de Juan Debandi.

“Hace una semana nos manejábamos con padrón diferente al que se va a utilizar en la elección, el que no contenía a poco más de 600 personas, lo que es un principio de alterar la voluntad popular con un padrón fraguado”, manifestó el candidato, quien aseguró que su rival, Alejandro Collia, también hizo una presentación en la Junta a través de sus apoderados.

En una conferencia de prensa, el candidato a presidir el Partido Justicialista de Tres de Febrero dio detalles de lo que considera una irregularidad frente a las elecciones por parte de sus contrincantes, y apuntó directamente contra el ex concejal Máximo Rodríguez. “Tienen el principio de alterar la voluntad popular”, exclamó el dirigente.