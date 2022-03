Kicillof abrió sesiones en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires

Llamativamente, el anuncio no lo hizo.

“Quiero enviar un claro mensaje a los bonaerenses: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tiene que ahogar el crecimiento ni la recuperación que estamos empezando a transitar”, remarcó. “Hoy me comprometo a que en la Provincia de Buenos Aires los próximos 6 años serán años de recuperación y mayor desarrollo, con un Gobierno trabajando por una vida más digna, justa y feliz para todos”, afirmó.

En torno a la coparticipación, el Gobernador indicó que “en septiembre de 2020, el Gobierno Nacional destinó recursos para la creación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que fue un paso en la dirección correcta pero que no alcanza para solucionar los déficits estructurales de la Provincia”. “Contamos con un Presidente que comprende esta situación y continuaremos trabajando para resolver estas inequidades históricas, profundizando el debate sobre el esquema de coparticipación”, puntualizó.

“Llegamos al gobierno con la convicción de construir una Provincia con más trabajo y menos deuda; con más producción y menos especulación; con más solidaridad y menos privilegios para unos pocos”, enfatizó al explicar los resultados de la reestructuración de deuda en moneda extranjera, que obtuvo el año pasado una aceptación del 98%, alcanzando el canje de 7.000 millones de dólares y generando un ahorro en materia de servicios de deuda de aproximadamente US$ 4.260 millones en el período 2020-2023.

En ese sentido, destacó la aprobación del presupuesto y la ley impositiva, que “serán dos herramientas con las que vamos a seguir trabajando en los principios que orientan a nuestra gestión en materia económica, productiva y social”. “La actividad económica provincial presentó en 2021 un crecimiento del 10% en relación con el año anterior, impulsado principalmente por la industria manufacturera y por la actividad de la construcción”, remarcó y subrayó: “Esta recuperación no hubiese sucedido sin la participación de un Estado presente y un gobierno que acompaña a todos los sectores para proteger el trabajo y la producción bonaerense con una batería de políticas y créditos, mayor inversión pública, recuperación salarial y menos servicios de deuda”.