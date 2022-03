Tren chocó con un camión de caudales que cruzó con la barrera baja

Bomberos Voluntarios y personal de Trenes Argentinos asistieron a los pasajeros que debieron abandonar la formación a través de escaleras de emergencia. El servicio estuvo interrumpido por un tiempo prolongado pero, al no haber víctimas fatales, los peritajes fueron más expeditos.

El incidente tuvo lugar esta tarde en el paso a nivel de la calle 25 de Mayo, en Merlo, con una formación del Sarmiento que se dirigía a Moreno, por lo tanto el servicio venía repleto. No hubo heridos pero la gente debió ser evacuada y hubo momentos de tensión.