Soledad Martínez: “Vamos a continuar este camino de excelencia educativa en Vicente López”

La jefa comunal Soledad Martínez destacó la importancia de este regreso a las aulas luego de las dificultades por la pandemia y expresó: “Estamos contentos de poder empezar las clases nuevamente de forma presencial. Me encontré con familias y chicos muy felices y ansiosos de poder volver a la escuela, y arrancamos este año con el objetivo de que cada chico no pierda un solo día de clases”.

