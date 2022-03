Beto Ramil inauguró el ciclo lectivo 2022 en una escuela pública del barrio Lambertuchi de Belén de Escobar

“Siempre el primer día de clases es emocionante, pero en este caso, y después de dos años de pandemia, aún más. Por eso, queremos reconocer el trabajo de toda la comunidad educativa que estuvo a la altura de las circunstancias y siguió con su labor a pesar de las dificultades que trajo el Covid-19. La escuela es la institución madre de nuestra sociedad, que ordena no solo la vida de chicos y chicas, sino también la de las familias. En este ciclo lectivo 2022, estamos muy contentos de volver a la presencialidad plena y reafirmamos el compromiso que llevamos adelante junto a Ariel Sujarchuk, de seguir defendiendo y pregonando una educación pública de calidad en todos los rincones de nuestro municipio”, expresó Ramil.

This site is protected by wp-copyrightpro.com