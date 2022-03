Con miras a la Gobernación, Valenzuela dio su discurso anual frente a los concejales de Tres de Febrero

También la oposición -Frente de Todos- se incomodó con el cierre de las palabras del intendente, relacionadas a la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. “Todos debemos repudiar el avasallamiento de un país sobre el otro (…) Nunca se puede justificar la vulneración de la autodeterminación”, expresó, tras lo que pidió un aplauso para el pueblo ucraniano, el que no fue acompañado por el peronismo.

En un renovado Concejo Deliberante, con micrófonos individuales, mejor iluminación y pantallas led, el intendente de Tres de Febrero abrió el 48º periodo de sesiones ordinarias con un discurso en el que puso la lupa en la falta de compromiso del gobierno de Axel Kicillof, pero no así en el de Alberto Fernández, al cual agradeció en varias oportunidades por distintas acciones y proyectos, como el futuro paso bajo nivel del ferrocarril San Martín en Sáenz Peña.